Україна може заборонити імпорт агропродукції з Польщі через блокування кордону

Такі розмови у Раді тривають.

Україна може запровадити загороджувальні торговельні заходи для польських товарів.

Про це пише Forbes посилаючись на співрозмовника в українському уряді.

У владі обговорюють таку ймовірність у відповідь на блокаду кордону з боку польських фермерів та марні спроби уряду Польщі розв’язати проблему.

"Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити", – сказав він.

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Те, що такі розмови у Раді тривають, підтвердив Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати. Надавати більше деталей Сольський відмовився. «Це тонка тема, поки коментувати нічого», – пояснив він.

Також стало відомо, що 16 лютого Сольський провів зустріч з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським.

Блокада на кордоні з Польщею - що відомо

Нагадаємо, станом на ранок 17 лютого триває блокування шести пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Наразі у чергах зі сторони польського кордону перебуває близько 3300 вантажних транспортних засобів.

Зазначимо, повна блокада українсько-польського кордону, яка, як очікується, розпочнеться 20 лютого та в рамках якої польські фермери планують перекрити не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску, загрожує Україні значними фінансовими збитками.

Додамо, що на кордоні поляки перевіряють навіть гуманітарні вантажі.

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