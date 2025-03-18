Україна може залишитися без лікування ВІЛ через скорочення фінансування від США: ВООЗ б’є на сполох

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус під час пресконференції заявив, що збої в програмах боротьби з ВІЛ можуть звести нанівець 20 років прогресу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що через скорочення іноземної допомоги США вісім країн, серед яких Україна, можуть зіткнутися з критичною нестачею ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Про це пише Reuters.

За даними ВООЗ, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна вже найближчими місяцями можуть вичерпати свої запаси ліків від ВІЛ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус під час пресконференції заявив, що збої в програмах боротьби з ВІЛ можуть звести нанівець 20 років прогресу.

"Якщо не буде вирішено проблему постачання ліків, це може спричинити понад 10 мільйонів нових випадків ВІЛ та три мільйони смертей, пов’язаних із хворобою", – зазначив він.

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Причиною цієї кризи стало зупинення іноземної допомоги США, яке запровадив президент Дональд Трамп незабаром після свого приходу до влади в січні. Це рішення також вплинуло на глобальні програми боротьби з поліомієлітом, малярією та туберкульозом.

Також під загрозою опинилася Глобальна лабораторна мережа з діагностики кору та краснухи, яку координує ВООЗ. Її можливе закриття збігається з поверненням кору у США.

У своїй заяві ВООЗ наголошує, що 80% підтримуваних організацією медичних закладів в Афганістані можуть закритися через нестачу фінансування.

Станом на 4 березня вже припинили роботу 167 медичних установ, а без термінового фінансування до червня можуть закритися ще понад 220 закладів охорони здоров’я.

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Скорочення фінансування також вплинуло на діяльність самої ВООЗ. Через плани США вийти з організації, вона змушена заморозити набір співробітників та переглянути бюджет.

Так, ВООЗ уже анонсувала скорочення фінансування надзвичайних операцій – з 1,2 млрд доларів до 872 млн доларів у бюджетному періоді 2026–2027 років.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили умови придатності для людей з ВІЛ та туберкульозом. Придатність до військової служби для людей з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Особи з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби.