Україна може залучити ще 1 млрд євро французьких інвестицій на "Велике будівництво"

Україна може залучити ще 1 млрд євро французьких інвестицій на "Велике будівництво"

Україна і Франція підписали рамкову угоду.

Україна презентувала на щорічній конференції ParisInfraWeek у Парижі проєкти за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", які потенційно додадуть 1 млрд євро інвестицій.

Про це за підсумками конференції повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що у 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярда євро.

Залучити додатковий мільярд євро, за словами міністра, планується для реалізації нових проєктів "Великого будівництва", представлених у Франції. Перспективу участі французьких інвесторів у нових проєктах міністр вважає реальною, зважаючи на те, що результати "Великого будівництва" за останні 2 роки продемонстрували готовність і здатність України реалізовувати великі інфраструктурні проєкти.

Одним з нових проєктів, у якому вже бере участь французька консалтингова компанія Aerogestion, стане створення Національного авіаперевізника. Aerogestion допомагає розробити оптимальну модель майбутньої авіакомпанії. До кінця року очікується презентація проєкту та рішення уряду.

Ще одним перспективним напрямком є ​​співробітництво між ДП "Антонов" і AirBus у вантажних перевезеннях і виробництві пожежних літаків.

Можливо також приєднання французьких інвесторів до будівництва дороги Краківець - Львів - Броди - Рівне. До кінця року очікується завершення розробки ТЕО, а вже у 2022 році буде проведено конкурс і почнеться реалізація проєкту.

Франція і Україна активно співпрацюють також в області розвитку залізничних перевезень. Зокрема, на фінальній стадії перебуває контракт між Укрзалізницею і французькою Alstom. Цей проєкт дозволить кардинально оновити рухомий склад УЗ.

Серед інших напрямків, до яких виявляють зацікавленість французькі інвестори, міністр назвав телекомунікації, виробництво електромобілів і літієвих батарей, проєкти з розробки водневого транспорту, розвиток туристичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках "Великого будівництва" Володимира Зеленського між Україною і швейцарською Stadler Rail AG було укладено угоду про поставку і виробництво поїздів для приміського сполучення за проєктом City Express.

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