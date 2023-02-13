Україна може замістити російські та білоруські товари європейському ринку: експерт назвав галузі

Для успішної торгівлі на європейському ринку умови для бізнесу в Україні потрібно наблизити до європейських норм, зазначив економіст.

Україна може замістити російські і білоруські товари на європейському ринку. Вже сьогодні аграрна продукція постачається до Європи без обмежень, окрім цього Україна намагається потрапити на європейський ринок з продукцією із галузі машинобудування.

Про це сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

“Коли ми говоримо про аграрний сектор, приблизно 35% зерна, яке йде “зерновим коридором” на сьогоднішній момент за зерновою ініціативою з портів Чорного моря в Україні, це зерно йде до Європи. Потрібно розуміти, що на сьогоднішній момент аграрна продукція українська заходить до Європи без жодних обмежень. Знято всі квоти на постачання аграрної продукції, які навіть теоретично були можливі до активної фази бойових дій. Тому тут якраз питань немає”, — сказав Пендзин.

Утім, за його словами, з продукцією зі сфери машинобудування - ситуація досить складна, це пов’язано з виробництвами, релокацією, розгортанням її на більш безпечних територіях України.

“Там, де так, є небезпека ракетних обстрілів, але формально вони розташовані досить далеко від зони бойових дій. Ось на тих територіях справді можливе розгортання обсягів виробництв, які згодом будуть активно експортуватися до Євросоюзу. Власне, цей процес відбувається і зараз. Тому, коли ми говоримо про перспективи заміщення російських, білоруських товарів українськими на європейському ринку, ми говоримо і про машинобудування, про вагонобудування, про ті галузі, які в принципі на сьогоднішній момент Україна в змозі надати для того, щоб замістити російські товари і білоруські українськими”, — пояснив економіст.

Експерт зазначив, що для успішної торгівлі на європейському ринку умови для бізнесу в Україні потрібно наблизити до європейських норм.

“І Україна в цій ситуації повністю підходить з точки зору аграрної продукції. Ми представлені на європейському ринку добре. Ми намагаємося туди зайти зараз щодо високотехнологічної продукції, яку виробляє українське машинобудування. Там є свої проблеми. Однак і професійно, і історично українське машинобудування в змозі конкурувати в Європі своїм товаром”, —підсумував він.

Нагадаємо, Росія втратила статус надійного експортера зброї після її вторгнення до України та запровадження міжнародних санкцій.