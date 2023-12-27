Україна може затримати виплати пенсій та зарплат мільйонам громадян - Financial Times

Україні доведеться відкласти виплату зарплат держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Про це сказала міністр економіки Юлія Свириденко, передає Financial Times.

За її словами, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 000 державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

"Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново", - наголосила вона.

Видання пише, що український уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.

"Запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куті в Конгресі, тоді як запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро був накладений вето Угорщиною цього місяця", - йдеться у повідомленні.

Там нагадують, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати Угорщину зняти вето. Окрім того, вони розробляють альтернативні плани направити 20 мільярдів євро Києву в обхід Будапешта.

Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня, однак вона сказала, що цього "буде недостатньо".

Міністрерка зазначив, що запропонований ЄС механізм фінансування на 50 млрд євро включає 8 млрд євро гарантій розподілу ризиків, за допомогою яких Київ мав намір залучити в економіку 30 млрд євро приватних інвестицій.

"Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні заявили, що "не розуміють", чому військові на фронті купують речі за власні гроші.

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