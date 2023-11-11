Україна може завдати удару у відповідь на атаки проти енергетики з боку Росії - Галущенко

Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріл енергосистеми країни цієї зими.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Politico

Галущенко нагадав, що Росія регулярно здійснює атаки на електромережі України та, як очікується, посилить удари, коли температура впаде, а люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

"Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Це було б справедливо", - сказав він.

Галущенко не погодився з думкою, що атаки на російську нафтогазову інфраструктуру спричинять стрибок цін.

"Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо, коли йдеться про газ і нафту. Я маю на увазі, що це ті види палива, які можна було б купувати не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися", — пояснив міністр.

Нагадаємо:

Ворог накопичив величезну кількість ракет. Наразі відомо про майже 900 одиниць. І це не лише "Калібри" чи радянські ракети, а й сучасні "Іскандери", а також гіперзвукові "Кинджали". Загальна цифра майже збігається з минулорічною, тож українцям буде точно не легше. Крім того, росіяни знайшли спосіб виготовляти ракети в обхід західних санкцій. Удосконалив ворог й іранські "Шахеди", які вже штампує на власній території, кажуть в ГУР.

Під час засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн" 11 жовтня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін планує використовувати зиму як зброю проти України.

"Наразі ми бачимо, що Путін готується знову використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. Нам необхідно запобігти цьому, володіючи більш досконалими і поліпшеними можливостями протиповітряної оборони, це суттєво вплине на ситуацію", — наголосив Столтенберг.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що в осінньо-зимовий період Росія знову має намір атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема енергосистему.

Скібіцький зауважив, що для цього росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території України.

З його слів, Росія намагатиметься відправити Україну в блекаут. Росія, не маючи суттєвих перемог на полі бою, змінила тактику у бік терору українського народу. Ціль ворога – знищити енергетичні об'єкти країни, щоб громадяни мерзли у своїх домівках.

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