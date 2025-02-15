Україна може завершити війну у 2025 році: Сибіга розповів, що для цього потрібно

Україна має можливість завершити війну вже цього року, якщо діятиме сильно та рішуче.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на на Мюнхенській безпековій конференції.

Він також наголос на важливості координації дій зі Сполученими Штатами Америки.

“Єдність – це сила. Ми можемо закінчити війну, якщо продемонструємо нашу міць”, – наголосив міністр.

За його словами, Україна реалізує концепцію “миру через силу”, яку пропонує президент США Дональд Трамп.

Водночас країні потрібна підтримка з боку Вашингтона, а також скоординовані дії для ефективного опору агресору.

“Нам потрібно уникати ситуацій, коли за нас ухвалюють рішення без нашої участі. Україна знає, як чинити опір на полі бою, і ми можемо отримати нову динаміку на шляху до миру”, – додав Сибіга.

Нагадаємо, незабаром до Києва прибуде весь складу Єврокомісії. Вони відвідають українську столицю 24 лютого.

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