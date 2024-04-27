Україна може зіткнутися із тиском, щоб продемонструвати успіхи на фронті до виборів у США - FT

Україна може зіткнутися з тиском, аби ЗСУ досягли серйозних військових досягнень на фронті до листопадових виборів у США, аби виправдати надання військової допомоги.

Про це пише інформаційне агентство Financial Times.

"Минулорічний контрнаступ був анонсований заздалегідь, і Росія не була здивована ні його напрямком, ні часом. Внаслідок цього постраждали українські війська. Київ може зіткнутися з тиском, який вимагатиме від нього серйозних військових досягнень до листопадових виборів у США, щоб виправдати надання допомоги, але він (Київ - ред.) не наважиться дозволити, щоб наступний великий наступ завершився мізерними результатами. Йому все ще потрібно мобілізувати ресурси, оскільки він не може бути впевненим у майбутньому рівні підтримки, особливо в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах", - пишуть автори видання.

На думку FT, наразі найкращий спосіб для України продовжувати боротьбу з Росією - це завдавати атаки по НПЗ та інших об'єктах, які вона регулярно здійснює останнім часом. Журналісти наголошують, що попри те, що Україна не може використовувати ракети великої дальності ATACMS або додаткові крилаті ракети Storm Shadow для атаки на цілі в самій Росії, оданк на окупованій українській території є багато військових об'єктів, які є законними військовими цілями.

"Хоча немає легких способів поставити Росію на коліна, російські вразливі місця можуть бути виявлені. Путіну буде все важче зрозуміти, як він може довести війну до швидкого завершення. На що він, безумовно, сподівався перед голосуванням у Конгресі. Він, можливо, сподівався, що втрата такого великого міста, як Харків, штовхне Україну в низхідну спіраль", - йдеться на сайті американського видання.

У FT вважають, що Україна та Росію повертаються "до перспективи нескінченної війни", до якої Путін підготувався. Однак там підкресдіють, що "масштаб нещодавніх російських втрат за обмежених здобутків і збентеження від того, що він не може зупинити українські атаки на російську територію, означає, що у нього все ще немає очевидного шляху до перемоги".

"Навіть якщо Трамп виграє президентські вибори в листопаді, це не гарантує Путіну задовільного результату. Трамп захоче проштовхнути свій мирний план, але, судячи з повідомлень, Путін знайде його деталі настільки ж неприйнятними, як і Зеленський. Публічно вихваляючись протягом останніх шести місяців, що Росія перехопила ініціативу у війні, Путін тепер повинен розглянути можливість того, що вона може знову повернутися в бік України", - сказано у повідомленні інформаційного агентства.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, що військова допомога США складається з двох частин.

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