Україна - на 2 місці у Європі за смертністю від COVID-19, до кінця року може померти ще до 92 тис. осіб – дослідження

Україна - на 2 місці у Європі за смертністю від COVID-19, до кінця року може померти ще до 92 тис. осіб – дослідження

Протягом останніх двох тижнів кількість смертельних випадків через COVID-19 в Україні зросла на 17%.

Станом на середину жовтня Україна посідає друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19", пише "Суспільне".

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Так, за його словами, протягом останніх двох тижнів кількість смертельних випадків через COVID-19 в Україні зросла на 17% – в середньому до 300 осіб за добу. Відтак за рівнем смертності через ускладнення захворювання Україну випереджає лише Румунія.

Водночас в Україні очікувано сповільнились темпи госпіталізації. За словами Ганиченка, це пов’язано із чотириденними державними вихідними, які тривали із 14 по 17 жовтня.

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Аналітик прогнозує, що водночас до кінця року через ускладнення COVID-19 в Україні може померти від 68 до 92 тисяч людей.

Як зазначили у Центрі економіки охорони здоров'я, водночас Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації та збільшити щоденну кількість щеплень до 250-350 тисяч. Нині 98 % госпіталізованих пацієнтів в Україні є невакцинованими.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 19 жовтня зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу . Протягом доби від COVID-19 померло 538 людей, 7 776 пацієнтів одужало.

зафіксовано нових випадків . Протягом доби від COVID-19 померло людей, пацієнтів одужало. Станом на 19 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 14 639 324 щепленння. Від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців. За добу 18 жовтня провакциновано 193 069 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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