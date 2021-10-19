Україна - на 2 місці у Європі за смертністю від COVID-19, до кінця року може померти ще до 92 тис. осіб – дослідження

Протягом останніх двох тижнів кількість смертельних випадків через COVID-19 в Україні зросла на 17%.
Станом на середину жовтня Україна посідає друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи.
Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19", пише "Суспільне".
Так, за його словами, протягом останніх двох тижнів кількість смертельних випадків через COVID-19 в Україні зросла на 17% – в середньому до 300 осіб за добу. Відтак за рівнем смертності через ускладнення захворювання Україну випереджає лише Румунія.
Водночас в Україні очікувано сповільнились темпи госпіталізації. За словами Ганиченка, це пов’язано із чотириденними державними вихідними, які тривали із 14 по 17 жовтня.
Аналітик прогнозує, що водночас до кінця року через ускладнення COVID-19 в Україні може померти від 68 до 92 тисяч людей.
Як зазначили у Центрі економіки охорони здоров'я, водночас Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації та збільшити щоденну кількість щеплень до 250-350 тисяч. Нині 98 % госпіталізованих пацієнтів в Україні є невакцинованими.
Нагадаємо:
- В Україні станом на ранок 19 жовтня зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 538 людей, 7 776 пацієнтів одужало.
- Станом на 19 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 14 639 324 щепленння. Від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців. За добу 18 жовтня провакциновано 193 069 людей.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
- Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська. Київ незабаром також може перейти до "червоної" зони карантину через те, що в столиці завантажено вже 70% лікарняних ліжок під хворих на коронавірус.
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