Україна на порозі ядерної аварії: 38 країн терміново звернулися до Росії через удари по енергетиці

Ядерна аварія через атаки на енергетику України / Ілюстративне зображення / © Колаж ТСН.ua

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Ядерні регулятори, які представляють 38 країн світу, попередили про критичне зростання ризику ядерної аварії в Україні цієї зими через посилення російських атак на енергетику. За найгіршим сценарієм повний блекаут може одночасно поставити під загрозу охолодження дев’яти активних реакторів.

Про це пише Reuters.

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Росія має припинити атаки на ядерні об’єкти та енергетику України

Представники регуляторів у сфері ядерної безпеки з 38 країн закликали Росію припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі.

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«Разом ми… висловлюємо глибоке занепокоєння зростанням ризиків для ядерної безпеки, спричинених війною Росії проти України та її атаками на енергетичну інфраструктуру країни, що тривають», — йдеться у спільній заяві організацій.

У документі також наголошується на необхідності припинення атак на об’єкти атомної енергетики.

«Разом ми вбачаємо нагальну необхідність для Росії припинити атаки на ядерні об’єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їхньої безпечної роботи», — наголошено в заяві.

Регулятори зазначають, що одним із головних ризиків є нестабільне електропостачання до українських АЕС. Без надійного живлення з мережі їм дедалі складніше забезпечувати необхідне охолодження ядерних матеріалів і запобігати розплавленню активної зони реактора.

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У разі такого розвитку подій радіоактивні речовини можуть потрапити до атмосфери. Подібне сталося під час Чорнобильської катастрофи 1986 року, яку вважають найбільшою аварією на цивільному ядерному об’єкті у світі. Тоді йод-131, цезій-134 та цезій-137 поширилися значними територіями України, Білорусі та Росії, а також досягли північних і центральних районів Європи.

Спільну заяву підписали HERCA — керівники європейських компетентних органів із радіологічного захисту, WENRA — Асоціація західноєвропейських ядерних регуляторів, та NORA — керівники органів радіаційної безпеки країн Північної Європи.

Загалом ці організації представляють 38 країн, серед них — усі держави Євросоюзу, а також США, Велика Британія, Канада та Японія.

«Найвищий ризик ядерної аварії буде цієї зими»

Очільник HERCA та NORA Пер Странд заявив, що протягом останніх тижнів російські атаки стали ще смертельнішими. За його словами, це, зокрема, пов’язано з застосуванням безпілотників із потужнішими бойовими частинами та точнішим наведенням.

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«Через цю нову тактику росіян… очевидно, що найвищий ризик ядерної аварії буде цієї зими», — сказав він Reuters.

Странд зазначив, що найгіршим сценарієм для України могло б стати повне знеструмлення її енергосистеми. В такому разі одночасно без стабільного електропостачання могли б опинитися дев’ять ядерних реакторів, які працюють.

«Дев’ять реакторів одночасно з потенційним (радіоактивним) викидом — це була б досить серйозна ситуація», — сказав очільник HERCA та NORA.

Водночас він наголосив, що такого розвитку подій можна не допустити, якщо почати діяти вже зараз і посилити тиск на Росію з вимогою припинити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Якщо ж цього не станеться, європейським державам, за словами Странда, необхідно спільно готуватися до надзвичайних ситуацій, щоб бути готовими до можливих наслідків ядерної аварії.

МАГАТЕ про електропостачання та АЕС в Україні

МАГАТЕ 14 листопада повідомило, що через військову активність протягом попереднього тижня електропостачання в Україні було нестабільним. Це, зокрема, спричинило зниження потужності на окремих енергоблоках атомних електростанцій, що працюють.

Загалом Україна має чотири АЕС. Три з них нині працюють і, як очікується, забезпечуватимуть близько 80% електроенергії, яку країна споживатиме цієї зими.

Четверта станція — Запорізька АЕС, найбільша атомна електростанція Європи, — перебуває під контролем РФ. Наразі ЗАЕС не виробляє електроенергію, однак для охолодження ядерних матеріалів і запобігання розплавленню активної зони реактора їй необхідне зовнішнє електропостачання. Станція отримує електроенергію від української енергосистеми.

За даними МАГАТЕ, від початку повномасштабної війни Запорізька АЕС 27 разів залишалася без зовнішнього електропостачання. У такі моменти станції доводилося використовувати аварійні дизель-генератори. Агентство також зазначило, що від кінця березня ЗАЕС має лише одну зовнішню лінію електропередачі.

Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило, що 9 листопада внаслідок дронових атак у Запорізькій області загинуло двоє енергетиків — працівник ЗАЕС та співробітник розташованої поруч Запорізької ТЕС. Ці інциденти сталися за кілька днів після смерті ще одного працівника атомної станції внаслідок удару дрона. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі засудив атаки, наголосивши, що вони порушують принципи ядерної безпеки та мають негайно припинитися, щоб персонал міг працювати без загрози для життя.

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ вже кілька днів отримують дані про підготовку росіян до нового удару по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, Україна очікує від партнерів посилення ППО.

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