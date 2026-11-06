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- Укрaїнa
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Україна на шляху до демографічного колапсу — The Economist
Від початку повномасштабного вторгнення чисельність населення на підконтрольній Україні території скоротилася приблизно від 37 млн до 27–28 млн осіб.
Україні загрожує демографічний колапс через різке падіння народжуваності та масовий виїзд населення за кордон на тлі війни.
Про це у своєму аналізі пишe The Economist.
Коефіцієнт народжуваності в країні знизився від 1,2 дитини на жінку 2020 року до 0,8-0,9 нині — гірший показник серед великих держав світу має лише Південна Корея. Для простого відтворення населення необхідний коефіцієнт 2,1.
За даними видання, головною причиною стрімкого скорочення населення є не так падіння народжуваності, як масштабна еміграція.
Аналітики зазначають: тільки до західних країн виїхало близько п’яти мільйонів українців. Від початку повномасштабного вторгнення чисельність населення на підконтрольній Україні території зменшилася приблизно від 37 мільйонів до 27-28 мільйонів осіб.
«Ми втрачаємо наше майбутнє», — сказала директорка Київського інституту демографії Елла Лібанова.
У першій половині 2026 року число померлих в Україні перевищило число народжених утричі. Видання характеризує цю демографічну ситуацію як екзистенційну загрозу для країни, наслідки якої можуть відчуватися ще десятиліттями після завершення бойових дій.
Демографічна криза в Україні — що відомо
Демографи наголошують: проблема не лише в кількості, а й у структурі населення. Виїжджає активна частина суспільства — молоді жінки, сім’ї з дітьми, представники середнього класу. Це ті, хто може швидко інтегруватися у нове середовище та знайти роботу. Водночас в Україні залишається старше покоління, яке менш мобільне. Такий дисбаланс загрожує економіці й соціальній системі.
Очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник наголошував, що демографічна криза в Україні сягнула тривожних масштабів. Рівень смертності суттєво перевищує народжуваність, а додатковим чинником скорочення населення залишається виїзд громадян за кордон.
Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тисяч осіб, а народжуються близько 180–220 тисяч дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.