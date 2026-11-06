Україна на шляху до демографічного колапсу — The Economist

Основною причиною скорочення населення став масовий відтік людей за кордон / © pexels.com

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Україні загрожує демографічний колапс через різке падіння народжуваності та масовий виїзд населення за кордон на тлі війни.

Про це у своєму аналізі пишe The Economist.

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Коефіцієнт народжуваності в країні знизився від 1,2 дитини на жінку 2020 року до 0,8-0,9 нині — гірший показник серед великих держав світу має лише Південна Корея. Для простого відтворення населення необхідний коефіцієнт 2,1.

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За даними видання, головною причиною стрімкого скорочення населення є не так падіння народжуваності, як масштабна еміграція.

Аналітики зазначають: тільки до західних країн виїхало близько п’яти мільйонів українців. Від початку повномасштабного вторгнення чисельність населення на підконтрольній Україні території зменшилася приблизно від 37 мільйонів до 27-28 мільйонів осіб.

«Ми втрачаємо наше майбутнє», — сказала директорка Київського інституту демографії Елла Лібанова.

У першій половині 2026 року число померлих в Україні перевищило число народжених утричі. Видання характеризує цю демографічну ситуацію як екзистенційну загрозу для країни, наслідки якої можуть відчуватися ще десятиліттями після завершення бойових дій.

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Демографічна криза в Україні — що відомо

Демографи наголошують: проблема не лише в кількості, а й у структурі населення. Виїжджає активна частина суспільства — молоді жінки, сім’ї з дітьми, представники середнього класу. Це ті, хто може швидко інтегруватися у нове середовище та знайти роботу. Водночас в Україні залишається старше покоління, яке менш мобільне. Такий дисбаланс загрожує економіці й соціальній системі.

Очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник наголошував, що демографічна криза в Україні сягнула тривожних масштабів. Рівень смертності суттєво перевищує народжуваність, а додатковим чинником скорочення населення залишається виїзд громадян за кордон.

Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тисяч осіб, а народжуються близько 180–220 тисяч дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

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