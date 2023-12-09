Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційних практик – дані НАЗК

В Україні за 13 років знизився рівень корупційних практик.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело соціологічне дослідження, результати якого підтверджують, що 60% українців не готові використовувати корупційні практики в жодній із ситуацій.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

"2010 року рівень корупційних практик в Україні складав 60 %. 2019 року цей процент знизився до 27 %, і на сьогодні він складає лише 17 %. Це просто колосальні цивілізаційні зміни, які свідчать про те, що Україна наближається до некорумпованих, а отже, заможних і безпечних країн. Якщо подивитися світову мапу індексу сприйняття корупції, то війни і бідність присутні у тих країнах, де є високий рівень корупційних практик. Україна виходить з такої групи країн", - сказав голова НАЗК.

Новіков також зауважив, що в Україні створено найбільш сучасну систему для запобігання корупції.

Так, після 2014 року були створені НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП, тобто повну систему, для того, щоб убезпечити країну від корупції, побудувати доброчесність, а отже й ефективність держави.

Нагадаємо, ексдиректору держпідприємства повідомлено про підозру через фіктивну закупівлю обладнання для Су-27.

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