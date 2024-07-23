Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети – головне зі звернення Зеленського

Увечері, 23 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Засідання Ставки і фронт

На засіданні Ставки були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо фронту.

"Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті безпосередньо, а й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності. Ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій. Ключове при цьому – наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів", – сказав глава держави.

За його словами, українське лідерство в цьому технологічному аспекті справді відчутне.

Ракетна програма

Зеленський запевнив, що українська ракетна програма має хорошу динаміку.

"Хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів", – сказав він.

Міжнародна політика

Президент провів зустріч із державним секретарем Ватикану кардиналом Пароліном.

"Я дякую за цей сигнал. Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі та справді жити мирно. Ми цінуємо й те, що кардинал Паролін відвідав не тільки Київ – був ще в Одесі, Бердичеві, Львові. Бачив настрій наших людей, об’єктивні потреби цього часу. Ми обговорили, що саме може бути зроблене цього року, щоб наблизити справедливий мир для України", – сказав глава держави.

Президент України зустрівся з державним секретарем Святого Престолу

Зеленський наголосив на важливості того, щоб Ватикан допоміг реалізувати Формулу миру – особливо те, що стосується звільнення полонених. Хороша зустріч, і сподіваюся, результати будуть.

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Крім того, сьогодні керівник Офісу Андрій Єрмак говорив із Філом Гордоном, радником із питань національної безпеки віцепрезидентки США Камали Гарріс.

"Саме на рівні віцепрезидентки Америка брала участь у першому Саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалася динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру. Усі наші партнери на всіх рівнях знають і знатимуть надалі, які перспективи є і що справедливий мир справді може бути повернутий якнайшвидше", – підсумував Зеленський.

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Зеленський назвав головне завдання для ЗСУ

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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