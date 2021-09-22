Україна наблизилася до безвізу з Великою Британією: декому з українців буде достатньо показати паспорт

Україна наблизилася до безвізу з Великою Британією: декому з українців буде достатньо показати паспорт

Делегація британських експертів висловила задоволення рівнем захищеності процесу оформлення паспортних документів в Україні.

У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч з делегацією британських експертів, на якій обговорювалася перспектива початку українсько-британського діалогу щодо лібералізації візового режиму.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

Під час цієї зустрічі сторони обговорили порядок оформлення та видачі в Україні паспортних документів та здійсненні процедур прикордонного контролю. Високий рівень захисту наших паспортів здивував британських експертів.

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"Розширюємо географію безвізу для українців! Гарним початком для активного українсько-британського діалогу могло б стати скасування віз власникам дипломатичних і службових паспортів", - написав з цього приводу Єнін.

Нагадаємо, в середу, 22 вересня, Кабінет міністрів затвердив угоду про безвізовий режим між Україною і Перу для короткострокового перебування.

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