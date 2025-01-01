Україна набула членства у Міжнародному кримінальному суді: які є права та обов'язки

Україна стала повноцінним членом Міжнародному кримінального суду. Рішення набуває чинності від 1 січня 2025 року.

Про це сказав речник МКС Фаді ель-Абдалл, пише "Укрінформ".

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Як зазначив Абдалл, тепер наша країна має право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників тощо.Він висловив сподівання, що Україна надихне своїм прикладом інші держави.

"Ми сподіваємося, що ця нова ратифікація також відчинить двері для наслідування іншими прикладу України, що є знаком довіри до Міжнародного кримінального суду (МКС). Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримають його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об'єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу", – сказав речник.

Що ж до українського судді в МКС, Фаді ель-Абдалла сказав: цілком можливо, щоб Україна як держава-учасниця висувала кандидатів. Далі це залежатиме від голосування Асамблеї.

"Для суддів МКС існують певні вимоги щодо досвіду, зокрема в міжнародному або у кримінальному праві. Необхідно бути кваліфікованим і для найвищих суддівських посад у рідній країні. Також кожні три роки відбуваються вибори шести суддів МКС. Тож ми, звичайно, сподіваємося, що Україна братиме участь у всіх можливих варіантах співпраці та підтримки Міжнародного кримінального суду, включно з висуванням кандидатів на посади суддів, а також сприятиме збільшенню кількості українських колег в МКС", – пояснив речник.

За словами Абадлла, серед вимог до суддів – вільне володіння хоча б однією з двох офіційних мов Міжнародного кримінального суду: англійською або французькою. Знати обидві мови – це перевага, але обов’язково потрібна хоча б одна з них, оскільки це робочі мови МКС.

"Важливо зрозуміти, що МКС не веде справ проти держав, завжди йдеться про індивідуальну відповідальність за злочини. Хто може висувати підозрюваним обвинувачення? Не держави, а прокурор МКС. Держави-учасниці можуть подавати звернення до прокурора щодо конкретного конфлікту або певних злочинів, і він тоді може вирішити, чи відкривати провадження, та перевірити, які злочини підпадають під юрисдикцію МКС. На основі зібраних доказів прокурор може ухвалити висунути звинувачення, що означає звернення до суддів для видачі ордерів на арешт або виклик до суду. Це вирішує прокурор Міжнародного кримінального суду. Ми добре знаємо, що вже розпочате розслідування щодо ситуації в Україні, але хочу наголосити, що держави не порушують справ, таке рішення може ухвалювати прокурор. Та, звісно, співпраця всіх держав є дуже важливою, оскільки вона дає змогу прокуророві ефективніше та швидше збирати докази", – додав речник МКС.

Він також сказав, що Україна раніше визнала юрисдикцію МКС, на підставі цього було розпочате розслідування, яке нині триває. У його рамках прокурор МКС уже порушив кілька справ і, можливо, будуть ініційовані нові справи та звинувачення. Ратифікація Римського статуту Україною не означає, що потрібно починати нове розслідування, оскільки воно вже розпочате на основі попередньої заяви України.

За його словами, після ратифікації в України додалися також нові зобов’язання, наприклад, щодо фінансової участі у формуванні бюджету. Речник також уточнив, що кошторис МКС ухвалює Асамблея держав-учасниць МКС, при цьому береться до уваги розмір економіки та кількість населення кожної країни.

"Бюджет Міжнародного кримінального суду (МКС) затверджує Асамблея. Тобто маємо 125 держав, включно з Україною. Бюджет становить приблизно 190 мільйонів євро. І навантаження розподілене між усіма державами, але у певній пропорції. Кошторис заснований за такою ж формулою, як в ООН, тобто з огляду на розмір економіки та кількість населення країни. Ось чому, наприклад, Японія та Німеччина є одними з найбільших внескодавців до бюджету МКС. Зараз я не маю точних цифр стосовно того, яким має бути внесок України. Але він буде пропорційний розміру її економіки та чисельності населення", – завершив речник МКС Фаді ель-Абдалл, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, вперше в історії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера держави-союзника більшості західних країн. Військовими злочинцями оголошено прем'єра та вже колишнього міністра оборони Ізраїлю. Це рішення засудив президент Сполучених Штатів. Зате обіцяє виконати більшість європейських країн

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