Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха: подробиці

Вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу ПрАТ "Вінницяпобутхім" у дохід України. На цьому підприємстві виробляли косметичну продукцію та побутову хімію під брендами "Ушастий нянь", "Містер чістер", "Sarma" тощо.
Про це інформують в СБУ.
Зазначається, що підприємтсво належало російському олігарху Віктору Кононову.
Україна змогла конфіскувати 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.
Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.
"Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії рф "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства", - йдеться в повідомленні.
Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресорки.
Наразі триває досдувое дослідження.
Раніше ми повідомляли, що Україна націоналізувала судно російського олігарха: яка його вартість.
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