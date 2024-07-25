Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха: подробиці

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу ПрАТ "Вінницяпобутхім" у дохід України. На цьому підприємстві виробляли косметичну продукцію та побутову хімію під брендами "Ушастий нянь", "Містер чістер", "Sarma" тощо.

Про це інформують в СБУ.

Зазначається, що підприємтсво належало російському олігарху Віктору Кононову.

Україна змогла конфіскувати 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.

"Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії рф "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства", - йдеться в повідомленні.

Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресорки.

Наразі триває досдувое дослідження.

Раніше ми повідомляли, що Україна націоналізувала судно російського олігарха: яка його вартість.

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