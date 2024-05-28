Україна націоналізувала судно російського олігарха: яка його вартість

Судна було оформлене на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ, щоб обійти санкції.

За матеріалами Служби безпеки України Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха. Йдеться про судно Олександра Верховського.

Про це пише СБУ.

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Так, великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская" ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добудовувався на заводі у Миколаєві. Вартість промислового судна становить понад 1 млрд грн.

"Націоналізований траулер був складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують: риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Як відомо, ці кошти йдуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України.

"Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України", – підсумували в СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на Руслана Ареф'єва – голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну РФ проти України.

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