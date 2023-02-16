Україна націоналізувала заводи російського олігарха Олега Дерипаски: що відомо

Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного російського керівництва, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передавання у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це заявили у Службі безпеки України.

Йдеться про Миколаївський глиноземний завод, а також три надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр".

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Російський олігарх Дерипаска намагався приховати своє відношення до українських активів, керуючи підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

У СБУ викрили схему та ініціювали передавання 100% російського майна в дохід України.

Додамо, що раніше глава держави Володимир Зеленський запровадив санкції проти російського олігарха Олега Дерипаски, експрезидента Віктора Януковича, українського олігарха Сергія Курченка, ексміністра оборони України Павла Лебедєва.

Також нагадаємо, що Дерипаску називають другом Путіна. Його компанія видобуває в Україні сировину, яку вивозить до РФ для оборонної промисловості. Канада також запровадила санкції проти Дерипаски.

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