Україна націоналізує майно російських олігархів на мільярд - Офіс генпрокурора

Підприємства російських олігархів ведуть бізнес у стратегічних для влади РФ секторах економіки.

Мін’юст України подав до ВАКС позов про застосування до двох російських олігархів та їхнього найближчого оточення санкції у вигляді стягнення в дохід держави їхніх активів вартістю понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідчі встановили, що наближені до Росії власники найбільшого в країні гірничо-металургійного холдингу беруть участь в одержанні вигоди від терористичного уряду та підтримують його. Їхні підприємства ведуть бізнес у стратегічних для російської влади секторах економіки – видобувній галузі та сфері цифрових технологій.

Також встановлено, що один з олігархів є власником російського видавничого дому "Комерсант".

"У публікаціях друкованих видань систематично здійснюється ідеологічна підтримка дій держави-агресора шляхом глорифікації президента рф та військовослужбовців, які беруть участь у веденні військових дій в Україні. А також виправдовується та визнається правомірною збройна агресія проти України, окупація її територій", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, (ст. 110-2 КК України) здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, Україна оголосила в розшук російських олігархів-друзів Путіна.

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