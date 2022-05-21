Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту

В МЗС України також наголосили, що Росія повинна зняти блокаду, щоб міг відбуватися повний і вільний експорт.
Україна разом з партнерами налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - йдеться у дописі.
Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022
Нагадаємо, через війну на карту буде поставлено долю трьох урожаїв.
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