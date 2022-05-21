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Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту

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Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту

Фото: Getty Images

В МЗС України також наголосили, що Росія повинна зняти блокаду, щоб міг відбуватися повний і вільний експорт.

Україна разом з партнерами налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту.  

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter. 

"Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, через війну на карту буде поставлено долю трьох урожаїв.

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