Україна налагодила масштабне виробництво власних снарядів: "Це додасть клопоту росіянам"

Україна запускає масштабне виробництво власних снарядів. У РНБО кажуть, що це завдасть клопоту російським окупантам.
В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах.
Про це 13 грудня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Те, що роблять наші виробники зброї, додасть клопоту цим фашистам, які вторглися на нашу землю. Я можу з приємного сказати, що ми налагодили виробництво (снарядів - ред.) і 152 мм, і 122 мм калібру на наших підприємствах. Зараз піде випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. Йдеться вже про тисячі - це вже промислові масштаби", — розповів Данілов.
Він додав, що затверджена в Україні ракетна програма повністю фінансується та перебуває під контролем президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи пропозицію Володимира Зеленського про завершення війни до Різдва, вважає, що Росія не погодиться на виведення своїх військ із території України.
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