Україна налагодила масштабне виробництво власних снарядів: "Це додасть клопоту росіянам"

Україна запускає масштабне виробництво власних снарядів. У РНБО кажуть, що це завдасть клопоту російським окупантам.

В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах.

Про це 13 грудня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Те, що роблять наші виробники зброї, додасть клопоту цим фашистам, які вторглися на нашу землю. Я можу з приємного сказати, що ми налагодили виробництво (снарядів - ред.) і 152 мм, і 122 мм калібру на наших підприємствах. Зараз піде випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. Йдеться вже про тисячі - це вже промислові масштаби", — розповів Данілов.

Він додав, що затверджена в Україні ракетна програма повністю фінансується та перебуває під контролем президента Володимира Зеленського.

Росія буде скаженіти! Місяць-півтора-два

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи пропозицію Володимира Зеленського про завершення війни до Різдва, вважає, що Росія не погодиться на виведення своїх військ із території України.

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