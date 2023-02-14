Українка намагалась вивезти за кордон 17 кілограмів наркотиків: фото, відео

У підозрюваної вже вилучили автомобіль.

На пропускному пункті "Устилуг" прикордонники затримали українку, яка в своєму автомобілі намагалася вивезти за кордон 17 кілограмів наркотиків.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Автомобіль жінки перевірили прикордонники та виявили там захованими 17 кілограмів наркотиків.

"Наркотики, попередньо мефедрон, були утрамбовані в поліетиленові пакети та сховані у днищі автівки. Всього прикордонники разом із митниками та СБУ дістали 34 такі пакунки", - йдеться в повідомленні.

Автомобіль українки вилучили. Триває слідство.

Нагадаємо, в Києві поліція вилучила кокаїн вартістю близько 4 млн гривень. Зловмисників так само затримали.

Також поліцейський із Тернополя розслідував діяльність нарколабораторії, яку сам і організував.

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