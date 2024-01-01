Україна намагалася атакувати бухту у Криму 2022 року, але Ілон Маск вимкнув зв'язок - ЗМІ

У вересні 2022 року Україна вперше спробувала атакувати морськими дронами російські судна в Севастопольській бухті, але компанія Starlink мільярдера Ілона Маска вимкнула зв'язок. Україна намагалася вмовити винахідника відновити супутниковий Інтернет, однак він відмовив.

Про це йдеться у статті УП "Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети: як Україна відвоювала Чорне море".

Україна намагалася здійснити атаку на бухту у Криму у ніч з 16 на 17 вересня 2022 року. Тоді у захищеному бункері за просуванням цих бортів стостерігали голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, віцепрем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним "Хантер".

За його словами, це були перші зразки морських дронів. Під час тої операції одна частина з них втопилися в морі або самопідірвались по дорозі в Севастопольську бухту, однак все ж 5 бортів таки пробилися через хвилі й наближалися до Севастополя.

"70 кілометрів нам залишалось до фрегата "Адмірал Макаров". Всі в напруженні, що от ми його атакуємо. І тут – нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив "Старлінки", через які ми керували дронами", - розповів один із учасників операції.

Інший учасник операції повідомив, що Федоров намагався переконати Маска, але той відмовив.

"Наші теж через свої канали намагались вирішити ситуацію, але американці кажуть, що це, мовляв, приватна компанія, ми не можемо на них тиснути", - пригадує він.

Нагадаємо, Ілон Маск зробив скандальну заяву про Зеленського і згадав про Залужного.

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