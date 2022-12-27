Україна намагатиметься якнайшвидше реалізувати домовленості з США — Зеленський

Президент провів розширену нараду, на які обговорювались домовленості з США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада не буде гаяти часу та намагатиметься якомога скоріше реалізувати всі домовленості, які були досягнуті під час останнього візиту до США.

Про це Голова держави заявив під час свого вечірнього звернення.

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Зеленський зазначив, що 26 грудня у нього відбулась розширена нарада щодо реалізації домовленостей з Вашингтоном.

"Час втрачати не будемо. Все, про що домовились у Сполучених Штатах, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати розробили спеціальний план для прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot, передавання якого анонсував президент Джо Байден.

Крім того, ми раніше інформували, що найближчими місяцями, до кінця лютого, Україна має намір провести "мирний саміт" в Організації Об'єднаних Націй, щоб покласти край війні.

Зеленський за 26 грудня: три головні пункти за день

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