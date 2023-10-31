Україна направила Польщі ноту щодо блокування кордону: яка позиція Києва

Україна дипломатичною нотою звернулася до Польщі з проханням не допустити блокування польськими перевізниками кордону між країнами.

Україна наголошує, що блокування польськими перевізниками кордону завдасть шкоди інтересам України і Польщі, а в умовах російської агресії і навантаження на пункти пропуску такі дії є надзвичайно безвідповідальними.

Про це сказав посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі "Укрінформу".

"Посольство звернулося з офіційною нотою до МЗС Польщі з проханням вжити заходів для недопущення блокування чи обмеження руху через українсько-польський кордон, - сказав посол.

За його словами, посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з Мінінфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами з цього приводу.

"Ми сподіваємося, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону. Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України", - сказав Василь Зварич.

Нагадаємо, 30 жовтня Міжнародна транспортна асоціація України повідомила, що до кінця року можуть бути перекриті всі виїзди до Польщі у зв’язку зі страйками польських перевізників, що стартують 3 листопада.

Через можливе блокування пунктів пропуску Мінрозвитку громад та інфраструктури України ініціювало зустріч для вирішення питання виконанням меморандумів про пропускну спроможність згаданих пунктів.

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