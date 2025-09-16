Україна направила до Польщі свій єдиний військово-транспортний літак Ан-70: деталі

Ан-70

Єдиний в Україні літак Ан-70 з бортовим номером 02 здійснив переліт до Польщі. Дані польського моніторингового ресурсу та Flightradar24 підтверджують факт переходу в повітряний простір сусідньої країни.

Україна направила до Польщі свій єдиний військово-транспортний літак Ан-70, повідомляє моніторинговий ресурс Polish Military Radar.

Згідно з даними інтернет-сервісу Flightradar24, борт з позначенням 02 «синій» увійшов у польський повітряний простір вдень 15 вересня. Під час польоту над територією України транспондер літака був вимкнений і активувався лише після переходу кордону Польщі, що унеможливлює відстеження його маршруту у реальному часі на українській території.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії українська транспортна авіація не розкриває інформацію про свої польоти з міркувань безпеки.

Ан-70 був прийнятий на озброєння Збройних Сил України у 2015 році і досі існує в єдиному екземплярі. Протягом цього часу компанія «Антонов» проводила роботи з модернізації літака. Літак повернувся до польотів у липні 2021 року після тривалої стоянки в рамках підготовки до демонстраційного польоту, присвяченого 30-й річниці відновлення незалежності України.

Цей переліт став другим за останній рік прикладом переміщення українських військово-транспортних літаків до Польщі: у жовтні минулого року прототип Ан-178-100Р також прибув до аеропорту міста Бидгощ імені Ігнація Яна Падеревського.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки АН-70, прийнятий на озброєння ЗСУ у січні, успішно подолав спеціальні випробування в Африці із перевезення військового вантажу.