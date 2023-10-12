Зеленський провів Ставку та розповів про "хороші результати"

Перед українськими виробниками зброї поставили завдання забезпечити армію всім необхідним - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів.

У четвер, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, одним із найголовніших питань якого було забезпечення ЗСУ зброєю українського виробництва.

Про це очільник держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі”, - пообіцяв Зеленський.

Окреме доручення отримали віцепрем’єр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров щодо максимальної цифровізації постачання для Сил оборони.

“Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації”, - повідомив Зеленський.

Також президенту доповіли про ситуацію на фронті командувачі Залужний, Сирський та Тарнавський.

Ще одним питанням, яке розглянули на засіданні, була ситуація на Близькому Сході.

“Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації”, - повідомив український президент.

Нагадаємо, Україна планує витратити 1,5 мільярда доларів на виробництво озброєння та техніки у 2024 році. Передовсім йдеться про дрони й далекобійні ракети.

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