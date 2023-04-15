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Україна наступного тижня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Україна наступного тижня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Україна експортуватиме електроенергію за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Україна від понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

Відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні, 15 квітня, на дату постачання 17 квітня. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

В "Укренерго" нагадують, що експорт електроенергії з України наразі триває у Польщу й Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили про відновлення експорту електроенергії в ЄС за умови надлишку її виробництва в енергосистемі та повноцінного забезпечення електрикою українців.

Радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко додав, що за рахунок експорту електроенергії в Європу Україна може отримувати 300 млн грн щомісяця.

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Дата публікації
Перегляди
65
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