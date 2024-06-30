Україна навчилася збивати російські дрони-камікадзе: Зеленський розповів, чим їх знищують

Вже сьогодні ми не витрачаємо ракети проти дронів.

Україна навчилася збивати російські дрони-камікадзе Shahed не використовуючи ракети та ЗРК Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми навчилися збивати російські дрони Shahed. І більшість із них ми збиваємо. Вже сьогодні ми не витрачаємо ракети проти дронів. Ми витрачаємо мобілізаційні вогневі групи. Іноді використовуємо деякі ракети, але, авжеж, не Patriot. Тим не менш, ми навчилися, як з чим боротися”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 червня окупанти знову атакували Україну. Вони випустили 10 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ.

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