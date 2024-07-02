Успіх для нашої держави - це можливість “стояти на власних ногах” у військових, економічних та демократичних питаннях.

Україна найближчим часом може отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Оголосити про них планують на саміті НАТО 9-11 липня.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише “Голос Америки”.

За його словами, успіх для нашої держави - це можливість “стояти на власних ногах” у військових, економічних та демократичних питаннях. Водночас в короткостроковій перспективі одна зі складових успіху - система ППО.

Крім того, економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій. І щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону, вона захищатиме території, в які інвестували.

“Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня”, - наголосив голова Держдепу.

Нагадаємо, що в Одесі військові-зрадники зі спільницею "зливали" РФ розташування систем ППО.

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