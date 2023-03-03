Україна найближчими днями отримає від країн ЄС боєприпаси на 1 млрд євро - Financial Times

Євросоюз протягом кількох тижнів планує доставити в Україну спільно фінансовані боєприпаси. Наразі відомо, що 1 млрд євро буде виділено з Європейського фонду миру на закупівлю снарядів для Києва.

Про це повідомляє Financial Times.

Україна має отримати життєво важливі артилерійські боєприпаси після того, як Брюссель запропонував компенсацію країнам, які надали снаряди зі своїх запасів. Зазначається, що це станеться дуже швидко, ймовірно, за декілька днів або тижнів.

За даними Financial Times, Київ висловив нагальну потребу у життєво важливих артилерійських боєприпасах, зокрема 155-мм снарядах для гаубиць, щоб протистояти новому наступу Росії. Нині російські військові випускають в чотири рази більше снарядів, ніж Україна.

Представник Європейського союзу заявив, що після цього оборонне агентство блоку "швидко проведе процедуру прямих переговорів з численними ключовими промисловими постачальниками в Європі" щодо виготовлення 155-мм снарядів. За його словами, у ЄС є 12 компаній, які виготовляють ці снаряди, зокрема Норвегія.

"Ми займаємося цим питанням і, я впевнений, що ми досягнемо результатів. Але є багато питань, які потрібно обговорити", - сказав дипломат ЄС. За його словами, міністри оборони ЄС уточнять плани наступного тижня перед самітом лідерів ЄС 23-24 березня.

Країни ЄС активно намагаються забезпечити достатню кількість зброї для підтримки України, оскільки їхні власні запаси закінчуються, а оборонна промисловість не може швидко їх замінити. За словами урядовця, деякі країн хочуть грошей за свої снаряди. Тому посли обговорили пропозицію щодо використання Європейського фонду миру (EPF), створеного національними внесками, який з лютого минулого року фінансував поставки зброї до України на суму 3,6 млрд євро.

У короткостроковій перспективі буде відшкодовано до 90% від вартості боєприпасів. Потім ставка відшкодування неухильно знижуватиметься приблизно до 40%, що відповідає поточному середньому показнику. Крім того, спільна цільова група із закупівель розміщуватиме замовлення на заміну боєприпасів.

Блок також допоможе виробникам зброї збільшити виробництво, можливо, шляхом інвестування у нові заводи. Минулого року Європейська комісія розробила план прямих інвестицій у заводи зброї за зразком своєї політики щодо вакцин під час пандемії коронавірусу.

Хоча бюджет ЄС не можна використовувати для прямої закупівлі зброї, його можна інвестувати у промислові потужності. Брюссель виділив 500 млн євро, щоб допомогти країнам співпрацювати у закупівлі зброї та підвищити "конкурентоспроможність та ефективність" оборонної промисловості. Представник Єврокомісії підтвердив, що вона працює над планом постачання боєприпасів до України.

"Саме Європейський фонд миру необхідно використовувати для закупівлі військової техніки. Ми також запропонували закон про спільні закупівлі та розвиток наших виробничих потужностей", - повідомив він.

Нагадаємо, 26 січня відбулось перше засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів, або так званий "фінансовий або економічний Рамштайн". Під час зустрічі українська сторона вказала на 4 пріоритетні сфери для відновлення країни та повідомила, що на нагальні ремонтні роботи за попередньою оцінкою потрібно 5,7 млрд дол., а на проекти - 17 млрд дол.

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