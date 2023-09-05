Україна найближчими тижнями отримає від США снаряди зі збідненим ураном — Reuters

Найближчими тижнями Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном від США. Їх можуть передати разом з першою партією американських танків Abrams.

США вперше надішлють до України суперечливі бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Це може відбутися вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, стануть частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде оприлюднено наступного тижня.

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Ці боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами джерел видання, мають прибути до України найближчими тижнями.

Пакет військової допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що до нього включать. Наразі вартість і вміст пакету ще уточнюються.

"Хоча Британія відправила в Україну боєприпаси зі збідненим ураном на початку цього року, це буде перша поставка таких боєприпасів зі США, що, ймовірно, викличе суперечки. Це послідує за попереднім рішенням адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на занепокоєння щодо небезпеки, яку така зброя становить для цивільного населення", - пише Reuters.

Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп переконаний, що російські окупаційні війська не зможуть відбивати удари снарядів зі збідненим ураном, які будуть на озброєнні в української армії. Водночас більш ефективної зброї окупанти створити теж не зможуть.

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