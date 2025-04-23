Україна – найгарячіша точка Європи: синоптикиня розкрила температурний сюрприз

До України наближається спека. / © ТСН.ua

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Завтра, 24 квітня, Україна знову опиниться в лідерах за температурними показниками в Європі. Протягом дня очікується +20...+26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Синоптикиня закликає не довіряти показанням термометрів на відкритому сонці, які можуть фіксувати значно вищі температури. За її словами, завтрашня температура повітря є цілком комфортною для легкого одягу.

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Водночас в західній частині України завтра ймовірні дощі з грозами. Ввечері четверга опади також досягнуть північних областей та південного сходу країни.

У Києві 24 квітня очікується спекотна погода з температурою +25...+26 градусів. Більшу частину доби в столиці буде сухо, проте ввечері є ймовірність короткочасних грозових дощів.

Синоптики також попереджають про подальші зміни погоди: у п'ятницю кількість дощів збільшиться, а в суботу на півночі, заході та більшості центральних областей України очікується різке похолодання. У неділю антициклон зумовить суху, але прохолодну погоду по всій країні.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні цього тижня.