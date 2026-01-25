Україна назавжди змінила світ, навіть якщо мир буде досягнуто

Київ / © iStock

Реклама

Навіть якщо мир між Україною та Росією буде досягнутий, війна змінила світову геополітику назавжди і залишила незворотні економічні та стратегічні наслідки.

Про це повідомив британський економіст і журналіст Ліам Голліган у статті для видання The Telegraph.

Початок 2026 року ознаменувався відносним заспокоєнням на глобальній політичній арені після низки кризи, включно з енергетичними конфліктами та економічними суперечками США з Європою. Водночас головна увага знову зосереджена на можливому мирі між Україною та Росією.

Реклама

Минулого тижня відбулися перші тристоронні переговори між українськими, російськими та американськими делегаціями після повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році. Переговори стосувалися майбутнього українських територій під контролем Росії. Представник США Стів Віткофф повідомив про «суттєвий прогрес», а президент України Володимир Зеленський зазначив, що домовленість щодо цього питання «майже готова».

Попри це, багато західних лідерів і аналітиків залишаються критичними до можливого миру, наполягаючи, що Україна не повинна поступатися територіями, аби не заохотити незаконне вторгнення Кремля.

Попри це, експерти очікують, що припинення активних бойових дій принесе значні економічні переваги:

Стабілізація енергетики: Європейські ціни на газ і нафту можуть суттєво впасти, повернувши до більш передбачуваного рівня енергетичний ринок.

Відновлення експорту України: «Хлібниця світу» повертається на світові ринки, що сприятиме зниженню цін на продовольство та підвищить продовольчу безпеку в Європі та світі.

Відкриття морських і повітряних шляхів: Вільна торгівля через Чорне море та потенційне відновлення російського повітряного простору знизить витрати на транспортування і авіаперевезення.

Відновлення інфраструктури: Планується один із найбільших проєктів модернізації та будівництва в сучасній історії — понад $1 трлн приватних і державних інвестицій у відбудову України протягом наступного десятиліття.

Голліган підкреслює, що навіть якщо мир буде досягнутий, геополітичний ландшафт залишиться розділеним на два великі блоки: західні країни та решта світу. Китай, Індія та інші ключові держави підтримували або не санкціонували Росію, що зробило глобальні альянси менш передбачуваними.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 23-24 січня між США, Україною та Росією відбулися переговори в Абу-Дабі.

Сино-російська торгівля майже подвоїлася з 2022 року, досягнувши майже $250 млрд, а країни БРІКС активно розвивають альтернативні глобальні фінансові та платіжні системи, незалежні від західного контролю.

Автор статті підкреслює, що навіть після потенційного миру ефект війни буде відчутний десятиліттями — зміни у глобальній економіці, енергетиці та геополітиці вже стали постійними.