Україна не була готова до вторгнення 2022 року — опитування КМІС
Більшість українців вважають, що Україна була неготовою до вторгнення через недостатні зусилля влади та позицію населення.
Чотири з п’яти українців вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Такої думки, як показало опитування, дотримуються більшість (81%) українців
Ще 37% вважають, що держава скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Ще 44% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою.
Водночас 16% опитаних вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки. З них 14% відзначили, що країна скоріше зробила достатньо, але були прорахунки. Лише 2% вважають, що підготовка була повністю достатньою.
Нагадаємо, війна в Україні триває четвертий рік. Тимчасово окупованими залишаються лівий берег Херсонщини, Запоріжжя, Донецька та Луганські області, а також Крим.
Напередодні Управління ООН з прав людини оприлюднило звіт, який попереджає про значне зростання кількості жертв серед цивільного населення та порушень прав людини в Україні. Це відбувається на тлі посилення бойових дій та розвитку тактики ведення війни, зокрема різкого збільшення атак безпілотників, що часто призводять до смертельних наслідків.
Майже половина всіх жертв серед цивільного населення була спричинена ракетами, боєприпасами, авіаційними бомбами, скинутими в густонаселених районах.