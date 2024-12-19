Україна не дозволить РФ мати перевагу в морі: командувач ВМС про удари по окупованому Криму

Україна завдала ударів по газовидобувних платформах біля Криму, де окупанти встановили системи спостереження. Ця операція планувалася не один день і її буде продовжено.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "АрміяInform".

"Ми не можемо дозволяти противникові мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку", – зазначив Неїжпала.

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За його словами, Україна для ударів використовує не лише морські дрони, а й інші види озброєння.

"Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі працюватимемо по таких вишках", – підсумував віцеадмірал.

Нагадаємо, партизани розвідали фортифікаційні споруди на адмінкордоні Криму та Херсонської області. Все свідчить про те, що ворог очікує прориву ЗСУ.

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