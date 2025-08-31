Україна не дозволить проведення щорічного паломництва хасидів до Умані у вересні - ЗМІ

Хасіди / © Associated Press

Реклама

Україна не дозволить щорічне паломництво десятків тисяч хасидських євреїв до Умані наступного місяця через занепокоєння безпекою, викликане триваючою війною з Росією.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Рішення заборонити візити до могили рабина Нахмана з Брацлава під час святкування Рош га-Шана частково пов’язане із забороною на масові зібрання, яка діє по всій Україні з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, пише видання Maariv.

Реклама

Протягом останнього місяця Росія посилила атаки дронами та ракетами на українські міста, зокрема масштабні удари по західних і центральних регіонах, де розташована й Умань.

У попередні роки Україна наполегливо відмовляла паломників від відвідування регіону через небезпеку, але десятки тисяч вірян все одно здійснювали поїздку, переважно в’їжджаючи до України через кордон із Молдовою.

Видання повідомляє, що один з українських чиновників розповів, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю перед російськими загрозами. Тому, у випадку якщо паломництво все ж відбудеться, Україна вимагає від Єрусалима як фінансової допомоги, так і фізичної присутності ізраїльської поліції в Умані.

Окремо повідомляється, що уряд Молдови також вимагає від Ізраїлю низку гарантій, виходячи з припущення, що прочани таки прибудуть. Зокрема, Кишинів просить профінансувати тимчасовий термінал для додаткових рейсів, що доставлятимуть паломників — вартістю близько восьми мільйонів шекелів, забезпечити поліційну присутність уздовж маршруту та під час польотів, а також покрити витрати на необхідне обладнання для безпеки й логістики.

Реклама

За даними видання, Ізраїль має переказати уряду Молдови всю суму до 3 вересня, інакше паломництво не буде дозволене.

Щороку десятки тисяч євреїв з’їжджаються до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава, який жив на межі XVIII–XIX століть.

Цьогорічна поїздка стала пріоритетом для харедимних релігійних лідерів, які звернулися з проханням дозволити членам їхніх громад відвідати святиню. За повідомленнями, вони також намагалися отримати від уряду Ізраїлю близько 10 мільйонів шекелів (3 мільйони доларів) для фінансування поїздок через Молдову.

Дискусії щодо Умані відбуваються на тлі політичних баталій в Ізраїлі довкола ухиляння від військової служби студентів йешив. Лідери харедимних партій наполягають, що поїздка є релігійним обов’язком, а не відпочинком, і домагаються для молодих чоловіків права виїхати за кордон.

Реклама

Однак, за повідомленнями у четвер, Армія оборони Ізраїлю планує розмістити військову поліцію у пунктах пропуску, включно з аеропортом Бен-Гуріон, аби затримувати ухилянтів від призову, які намагатимуться вирушити на свята.

Генеральна прокуратура Ізраїлю заявила уряду у п’ятницю, що він не має права створювати механізм, який дозволяв би харедимним ухилянтам від служби виїжджати з країни. Будь-який такий план був би незаконним.

Дискусії тривають на тлі загальнонаціональної суперечки щодо давнього звільнення харедимних чоловіків від обов’язкової військової служби. Близько 80 тисяч представників цієї громади підлягають призову в той час, коли Армія оборони Ізраїлю заявляє про гострий брак особового складу через триваючу війну.

Релігійні лідери харедимів закликають своїх послідовників уникати служби, вважаючи її загрозою для свого способу життя, та домагаються закріплення масових винятків у законодавстві.

Реклама

Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлось про те, як загострення на Близькому Сході вплине на війну в Україні.