Україна не має наміру припиняти роботу "зернового коридору" – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України відреагувало на вихід Росії із "зернової угоди", підкресливши, що Україна продовжить роботу "коридору".

Про це написали на сторінці відомства у Facebook.

"Хочемо наголосити, що реалізація "Ініціативи" має виключно гуманітарний характер. Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть незважаючи на російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання "Ініціативи"), 23 вересня – на порт "Одеса", а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру", – йдеться у заяві міністерства.

За даними мінінфраструктури, з 1 серпня, з моменту виходу з українського порту "Одеса" першого судна, було експортовано понад 9 мільйонів тонн продовольства, з них понад 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії. У рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

"Водночас наголошуємо, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу і готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – додали у міністерстві.

"Зернова угода"

У середу, 29 жовтня, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця, а також закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії РФ.

У липні "зернову угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ — міністр оборони Сергій Шойгу.