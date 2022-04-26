Україна не має наміру розривати зв'язки з Білоруссю - Арестович

Білорусь дає суттєві, критично необхідні для нас ресурси, ті ж дизпаливо, електрику тощо, зазначив радник керівника ОП.
Київ найближчим часом не готовий до розриву економічних зв'язків із Білоруссю.
Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".
"Білорусь дає суттєві, критично необхідні для нас ресурси, ті ж дизпаливо, електрику тощо. Поки що ми не готові до розриву цих зв'язків", - заявив він в ефірі Єuroradio.
Арестович запевнив, що економічні зв'язки Білорусі та України зберігатимуться, зокрема й шляхом ведення командою Володимира Зеленського обережної політики щодо Білорусі.
"Будь-який необережний крок на білоруському напрямку кидає Лукашенка в обійми Росії", - уточнив він.
Саме така політика України щодо Білорусі, за припущенням Арестовича, і стала причиною того, що досі не відбулася зустріч лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської та українського президента.
Нагадаємо, на днях у Білорусі проводилась радіоелектронна розвідку біля кордону з Україною: була загроза ракетно-авіаційних ударів.
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