Україна не має значних запасів рідкісноземельних металів, попри заяви Трампа – Bloomberg

Оглядач видання наголошує, що твердження про багаті поклади рідкісноземельних елементів в Україні не підтверджуються жодними авторитетними геологічними даними.

Україна не володіє великими родовищами рідкісноземельних металів, а заяви про їхню значущість для США є перебільшеними.

Про це пише оглядач Bloomberg Хав’єр Блас, аналізуючи нещодавні висловлювання президента Дональда Трампа.

Він наголошує, що твердження про багаті поклади рідкісноземельних елементів в Україні не підтверджуються жодними авторитетними геологічними даними, зокрема звітами Геологічної служби США.

Галас навколо цієї теми, за словами Бласа, почався із самих українців, які 2024 року намагалися привернути увагу Трампа, презентуючи потенціал країни у сфері видобутку корисних копалин. Ця інформація швидко вийшла з-під контролю, і 3 лютого Трамп заявив, що Україна володіє "дуже цінними рідкісноземельними металами", а згодом додав, що хоче отримати їх в обмін на американську допомогу.

"Я сказав їм, що хочу еквівалент рідкісноземельних металів на суму близько 500 мільярдів доларів", — заявив Трамп в інтерв’ю Fox News 11 лютого.

Проте експерт зазначає, що такі заяви не мають підґрунтя. Глобальний ринок рідкісноземельних металів оцінюється в 15 мільярдів доларів на рік, що робить цифру, озвучену Трампом, нереалістичною. Навіть якщо припустити, що Україна могла б покривати 20% світового ринку, це принесло б лише близько 3 мільярдів доларів щорічно. Таким чином, для досягнення 500 мільярдів знадобилося б понад 150 років видобутку.

"Це чиста нісенітниця", — підсумовує Блас, порівнюючи ситуацію з аналогічною історією в Афганістані, де США 2010 року оголосили про потенційні мінеральні багатства на 1 трильйон доларів, що так і не підтвердилося.

За словами Бласа, існує два можливі пояснення: або Трамп правий, а всі геологи світу помиляються, або він просто переплутав рідкісноземельні метали з іншими мінералами.

Хоча в Україні дійсно є певні родовища титану та галію, вони не мають критичного впливу на глобальну економіку. Видобуток цих мінералів важливий, але не настільки, щоб коштувати заявлених Трампом 500 мільярдів доларів.

Деякі прихильники цієї теорії посилаються на Новополтавське родовище, відкрите ще за радянських часів. Проте, як зазначає Блас, воно залишається непродуктивним понад 50 років через складність видобутку та нерентабельність. Сам український уряд визнав, що розробка цього родовища є економічно невигідною.

Ситуацію ускладнює те, що в інформаційному просторі почав поширюватися звіт Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки. Документ, випущений у грудні 2024 року, стверджує, що Україна є ключовим постачальником "рідкісноземельних металів", хоча у списку згадуються мінерали, які не належать до цієї категорії — титан, уран, берилій, марганець та галій.

Блас зазначає, що цей звіт має "провокаційний характер" і не містить достатньої перевірки фактів. Представники НАТО вже заявили, що він відображає думку автора, а не офіційну позицію Альянсу.

"Якщо цей документ був використаний радниками Трампа для обґрунтування багатства України на рідкісноземельні метали, то це приклад глобальної політики, побудованої на копіюванні та вставці", — підсумовує Bloomberg.

Нагадаємо, рідкісноземельні ресурси для США стали однією зі складових пропозицій Україні. Президент Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ Америки до рідкісноземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин з його адміністрацією.