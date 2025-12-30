Україна не може відмовитися від територій: Зеленський про мирні переговори

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій залишається найскладнішим у переговорах про припинення війни. Саме тут позиції Києва та Москви суттєво розходяться.

Про це він розповів у інтервʼю Fox News.

«Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон — там живуть люди, там перебуває наша армія», — зазначив Зеленський.

За його словами, на цих територіях мешкають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій. Сотні людей отримали поранення, десятки загинули, тому територіальні питання не можуть розглядатися формально чи суто політично.

Президент також підтвердив, що 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%. Нерозв’язаними залишаються лише два пункти, ключовим серед яких є територіальне питання.

«Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди — це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що Сполучені Штати розуміють позиції обох сторін і намагаються знайти компромісні рішення. За словами президента, Україна протягом останнього місяця робила кроки для просування мирного процесу.

Коментуючи можливість проведення референдуму щодо територій, Зеленський зазначив, що це не принесе позитивного результату і не буде підтримано українським суспільством.

«Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України», — наголосив президент.

Він також додав, що у разі схвалення мирного плану це стане великим політичним успіхом для президента США Дональд Трамп, оскільки переговори відбуваються під його лідерством.

