Україна не отримала і половини обіцяних Євросоюзом снарядів – Зеленський (відео)

З мільйона снарядів, який Україні пообіцяв Європейський Союз, навіть не 50% прийшло, а лише 30%, зазначив Володимир Зеленський.
Україні було надано лише 30% від обіцяного Європейським Союзом мільйона снарядів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві 26 лютого, відповідаючи на запитання щодо затримок половини західної допомоги.
"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, на Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів. Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.
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