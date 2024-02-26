Україна не отримала і половини обіцяних Євросоюзом снарядів – Зеленський (відео)

З мільйона снарядів, який Україні пообіцяв Європейський Союз, навіть не 50% прийшло, а лише 30%, зазначив Володимир Зеленський.

Україні було надано лише 30% від обіцяного Європейським Союзом мільйона снарядів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві 26 лютого, відповідаючи на запитання щодо затримок половини західної допомоги.

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів. Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.

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