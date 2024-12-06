Україна не потребує посередників для комунікації з командою Трампа: МЗС відповів угорському міністру

Україна не потребує посередників для комунікації з командою обраного президента США Дональда Трампа щодо планів завершення війни.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу в п’ятницю, 6 грудня, коментуючи заяву угорського міністра Сіярто про готовність Угорщини "допомогти" Трампу завершити війну в Україні, передає "Укрінформ".

"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників", – сказав Тихий.

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Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США закінчення війни в Україні стало "близьким як ніколи" і що Угорщина "докладає всіх зусиль, щоб мета Трампа стала реальністю".

Нагадаємо, Зеленський завтра може зустрітися з Трампом за незвичайних обставин.

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