"Україна не торгує своїм суверенітетом": Подоляк прокоментував статтю видання NYT щодо української перемоги

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував редакційну статтю видання The New York Times під назвою "Війна в Україні ускладнюється, а Америка не готова".

Стаття стверджує, що перемога України, а отже повернення всіх українських територій, захоплених Росією від 2014 року, є нереальною метою. Тому що Путін не може собі дозволити відступити, та ще й має ядерну зброю. Натомість Подоляк наголосив, що Україна не збирається "торгувати своїм суверенітетом".

Про це Подоляк написав у своєму Телеграмі.

"Будь-яка поступка Росії сьогодні – це не шлях до миру, а відкладена на декілька років війна. Україна не торгує своїм суверенітетом, територіями та громадянами, які на них проживають. Шкода, що доводиться роз'яснювати такі прості речі таким поважним виданням, як The New York Times", - написав радник керівника ОП.

Зазначимо, на думку західних урядів і приватних аналітиків, Москві не вдалося досягти своєї початкової мети — блискавичного удару по Києву, щоб повалити український уряд. І успіх путінського "плану Б" — потужного наступу на сході та південному сході — теж провалився.

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