Україна не вестиме перемовини з Росією щодо контракту на транзит газу — Міненерго

Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується наступного року.

Після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

2024 року завершується дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України. Продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу.

За словами Галущенка, Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту.

Він також сподівається, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.

Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику Росії.

"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.

А от Україна вже цієї зими може відіграти значну роль в забезпеченні стабільності ринку газу в Європі, зазначив міністр. Попри війну, європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, на думку міністра, лише зростатиме.

"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо", - додав міністр.

Напередодні українська група компаній "Нафтогаз" подала позов до суду США з вимогою стягнути з РФ компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму, а це $5 млрд включно з відсотками за збитки.

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