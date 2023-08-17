Україна не виконає до жовтня всі критерії для вступу до ЄС: Стефанішина розповіла, що буде з переговорами

Ольга Стефанішина впевнена, що запровадження реформ за сімома критеріями Єврокомісії на шляху до ЄС займе в України роки.

Україна до жовтня не виконає на 100% всі критерії, рекомендовані Єврокомісією, однак переговори про членство в ЄС все одно почнуться.

Таку думку висловила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

"В жовтні ми не почуємо, що всі сім вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки",- сказала Стефанішина і додала, що до жовтня Україна ухвалить "всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни".

Віцепрем'єр-міністерка зазначила, що під час запровадження деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання - щоб ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів - ред.)", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше посол України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що Україна рухається зі швидкістю світла в контексті стандартів ЄС. За його словами, Україні буде простіше на етапі переговорів про вступ до Євросоюзу, оскільки цей процес фактично почався ще 2014 року.

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