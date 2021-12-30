Україна не визнаватиме "Спутник" чи іншу вакцину російського виробництва: подробиці

Україна готова вакцинувати всіх своїх громадян безпосередньо на контрольних пунктах пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Україна не буде визнавати "Спутник" чи будь-яку іншу вакцину проти COVID-19 російського виробництва.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, - пише Укрінформ.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину... Питання про визнання "Спутник" чи "Спутник Лайт" взагалі не стоїть", – наголосила Верещук.

Україна готова вакцинувати всіх своїх громадян безпосередньо на контрольних пунктах пропуску з тимчасово окупованими територіями.

"У нас є можливість забезпечити вакцинацію на пунктах КПВВ наших громадян, наприклад на Чонгарі чи на Каланчаку, на Станиці Луганській", – пояснила віцепрем’єр.

Верещук додала, що Україна забезпечує щеплення своїх громадян вакцинами світового виробництва.

Нагадаємо, Франція заявила, що не пускатиме до себе туристів, які вакциновані російським препаратом від коронавірусу SputnikV. Свої кроки країна буде координувати з усіма членами Євросоюзу. У Брюсселі поки що вирішили дозволити в’їзд з третіх країн людям, які отримали щеплення препаратами, схваленими у ЄС або ВООЗ. Слід зауважити, що Греція - наразі єдина країна Європейського Союзу, яка на національному рівні визнала російський SputnikV.

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