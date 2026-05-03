Україна не встигне захистити усі об'єкти енергетики у встановлені урядом терміни — нардеп

Щоб захистити усі об’єкти енергетики, потрібно буде працювати до кінця року.

Богдан Скаврон
Енергетика України

Енергетика України / © Associated Press

В Україні неможливо захистити усі електропідстанції до 1 вересня, як цього вимагає уряд.

На нереалістичних термінах наголосив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

«Процес будівництва захисних споруд триває тими силами, які в нас є, і тими темпами, які ми спроможні сьогодні організувати. Вони не такі швидкі, як в Китаї або в якихось інших країнах», — зазначив він.

Нардеп додав, що на нараді з представниками уряду він закликав «не брехати самим собі» і не встановлювати нереалістичні терміни для виконання завдання.

«У планах стійкості передбачено захист підстанцій 110 кВ, це підстанцій, які належать обленерго. По всій країні тисячі таких підстанцій, і потрібно їх захищати», — сказав Сергій Нагорняк.

За його словами, щоб захистити усі ці об’єкти енергетики, потрібно буде працювати до кінця року.

«Це за умови вчасного фінансування і за умови контролю. Тоді це можна зробити. А самому себе обманювати, що ми зробимо це до 1 вересня… Цього не буде до 1 вересня», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Сергій Нагорняк заявив, що опалювальний сезон в Україні може виявитися вкрай напруженим через загрозу нових атак по енергетичній інфраструктурі.

