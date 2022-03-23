Україна не залишить дії Білорусі щодо вислання українських дипломатів без належної відповіді - МЗС України

Україна не залишить дії Білорусі щодо вислання українських дипломатів без належної відповіді - МЗС України

Посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.

Україна не залишить дії Білорусі щодо вислання українських дипломатів без належної відповіді.

Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка щодо вислання українських дипломатів з Білорусі.

Він зазначив, що сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті - 12 українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин.

"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.

При цьому Ніколенко додав, що наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі.

Як повідомлялось, за інформацією Міністерства закордонних справ РБ, кількість українських дипломатів у Білорусі буде скорочено до п`яти осіб, інші повинні покинути країну протягом 72 годин.

Відзначається, що даний крок спрямований на припинення "недипломатичної діяльності ряду співробітників українських закордонних установ".

"Їм запропоновано покинути нашу країну протягом 72 годин. Дипломатичний склад у форматі 1 + 4 може спокійно продовжувати свою роботу відповідно до цілей, визначених Віденськими конвенціями", - йдеться в заяві МЗС Білорусі.

Також повідомляється, що у зв`язку "з фактичною відсутністю персоналу білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України у місті Брест".

Раніше у КДБ Білорусі заявили, що під прикриттям посольства України в Білорусі працювали розвідники.

Читайте також: