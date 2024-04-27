Україна не зверталася до Польщі за допомогою з поверненням чоловіків – посол

Василь Зварич зазначив, що чоловікам необов’язково повертатися до України, щоб стати на військовий облік.

Офіційний Київ не звертався до Польщі з приводу повернення українських чоловіків призовного віку.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у інтерв’ю TVN 24.

Посол спілкувався з телеканалом з приводу впливу оновленого закону про мобілізацію на закордонних українців, що набуде чинності 18 травня. На запитання, чи знадобиться Україні допомога у транспортуванні громадян, у яких будуть протерміновані документи, посол відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до польської сторони.

"Давайте зачекаємо. Думаю, все пройде нормально, без паніки", – сказав посол.

У відповідь на те, що в Берліні дозволять українським чоловікам призовного віку і далі перебувати в Німеччині з недійсними паспортами, дипломат зазначив, що "це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн".

"Ми не можемо нічого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", – сказав Зварич, додавши, що людям "нічого боятися".

Дипломат підкреслив, що оцінки щодо кількості українських чоловіків призовного віку у Польщі на цей момент "дуже приблизні".

"За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору", – сказав він.

На запитання, чи повинні будуть чоловіки повернутися до України, щоб стати на військовий облік, посол відповів, що це не обов’язково.

"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб технічно підготуватися. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", – зазначив Зварич.

Нагадаємо, польський міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявив, що українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.

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